كنيسة برازيلية تُعارض نقل سفارة بلادها إلى القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الكاردينال جو دون أوراني او تيمبيستا كاردينال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على موقف الكنيسة الثابت من القضية

الفلسطينية، والقائم على احترام القانون الدولي، مشددًا على أن تصريحات نجل الرئيس البرازيلي حول نقل السفارة البرازيلية الى القدس هي موقف شخصي ولا تعبر عن رأي الشعب البرازيلي.



وقال الكاردينال تيمبستا خلال استقباله للدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين في مدينة ريو دي جانيرو إن موقف الكنيسة الثابت أن القدس يجب أن تكون مدينة مفتوحة لكل الديانات، معربًا عن شكره لدولة فلسطين على سياستها في حماية الأماكن المسيحية المقدسة والوجود المسيحي في فلسطين.



بدوره، نقل الهباش للكاردينال تيمبستا تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، مؤكدًا على رفض دولة فلسطين لأية خطوات من شأنها الإجحاف بالحق الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة.



واستنكر الهباش خلال اللقاء إقدام الحكومة البرازيلية على افتتاح مكتب تجاري برازيلي في القدس، وتصريحات نجل الرئيس البرازيلي حول نقل سفارة بلاده الى القدس، مشيرًا الى ان ذلك من شأنه أن يضر بالعلاقات العربية البرازيلية، رغم معرفتنا أن هذا الموقف لا يحظى برضا الأغلبية في الشعب البرازيلي.



ودعا الهباش الحكومة البرازيلية الى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط، مؤكدًا عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والبرازيلي بعيدًا عن انحرافات بعض السياسيين في مؤسسة الحكم البرازيلية.