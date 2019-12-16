ماذا جاء في اجتماع الأمير تميم وإسماعيل هنية؟

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ظهر اليوم في الدوحة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.ووفق موقع حركة (حماس) فقد قدمت قيادة الحركة شرحًا وافيًا حول آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها سياسيًا.وأشاد وفد حماس، بمدى العلاقة مع دولة قطر، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعمًا لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة القطرية لصالح الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته.وذكر موقع حماس، أنه دار نقاش حول تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام عقدها، ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في الضفة والقطاع، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.وضم وفد قيادة الحركة كلًا من صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ونزار عوض الله، وعزت الرشق.