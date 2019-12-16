شؤون فلسطينية

عبيدات: سنُوفر محامياً لمن لايستطيع دفع النفقات وقدمنا 350 مساعدة قانونية

عبيدات: سنُوفر محامياً لمن لايستطيع دفع النفقات وقدمنا 350 مساعدة قانونية
خاص دنيا الوطن
أكد جواد عبيدات، نقيب المحامين الفلسطينيين، أن قانون نقابة المحامين، يسمح بتقديم المساعدة القانونية مجاناً، لمن كان بحاجة إلى ذلك، لافتاً إلى أنه منذ بداية عام 2019، قدمت النقابة أكثر من 350 مساعدة قانونية.

وقال عبيدات لـ"دنيا الوطن": "أي مواطن فلسطيني بحاجة إلى مساعدة قانونية، ويثبت بأنه بحاجة إلى هذه المساعدة، وهو غير قادر على دفع نفقات لتوكيل المحامي، فإن النقابة ستوفر له محامٍ بشكل فوري".

وبين عبيدات، أن النقابة، منعت مؤسسات، كانت تقدم مساعدة قانونية للأشخاص الأغنياء، وهذا ما يتضارب مع قانون نقابة المحامين، لافتاً إلى أنه يحق لنقيب المحامين، حسب قانون النقابة، أن يكلف محامياً للتوكل مجاناً لأي مواطن يحتاج إلى المساعدة القانونية.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن هناك مؤسسات دولية، تقدم مساعدة قانونية بطريقة غير منظمة، وغير صحيحة، الأمر الذي أدى إلى اعتراض نقابة المحامين، منوهاً إلى أن النقابة لم ولن توافق على ذلك، وترفض أي مساعدة قانونية، تأتي خارج إطار النقابة، داعياً من يحتاج إلى مساعدة قانونية، أن يتوجه إلى النقابة التي بدورها ستوفر له محامياً للدفاع عنه مجاناً.

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