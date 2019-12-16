شؤون فلسطينية

نقل الأسير أحمد سعادة لمستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية

نقل الأسير أحمد سعادة لمستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير أحمد جابر سعادة، من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وقالت الهيئة: إن الأسير سعادة، هو ممثل القسم رقم 1 في سجن (ريمون)، وهذا القسم ركّب بداخله أكثر من 20 جهاز تشويش من قبل الإدارة، ويعاني غالبية الأسرى فيه من أوجاع وآلآم مستمرة في الرأس.




أخبار ذات صلة

ماذا جاء في اجتماع الأمير تميم وإسماعيل هنية؟

ماذا جاء في اجتماع الأمير تميم وإسماعيل هنية؟

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

كلمة مهمة للرئيس عباس في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثوري الأربعاء

كلمة مهمة للرئيس عباس في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثوري الأربعاء

العسيلي: نتفاوض مع إندونيسيا وعشر دول أخرى في آسيا لتسويق منتجات فلسطينية

العسيلي: نتفاوض مع إندونيسيا وعشر دول أخرى في آسيا لتسويق منتجات فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم ما بين الإحصاء الفلسطيني والمعهد الإحصائي البلغاري

توقيع مذكرة تفاهم ما بين الإحصاء الفلسطيني والمعهد الإحصائي البلغاري

شرايعة: دعم قطر لـ (أونروا) دليل موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

شرايعة: دعم قطر لـ (أونروا) دليل موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

اليوم: اجتماع موسع لـ (فتح) لتفعيل لجان الحراسة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين

اليوم: اجتماع موسع لـ (فتح) لتفعيل لجان الحراسة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين

مطالبات بإنشاء بنك لزيت الزيتون للتعامل مع أزمة الفائض هذا العام

مطالبات بإنشاء بنك لزيت الزيتون للتعامل مع أزمة الفائض هذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

نقل الأسير أحمد سعادة لمستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية

نقل الأسير أحمد سعادة لمستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية

توقيع مذكرة تفاهم ما بين الإحصاء الفلسطيني والمعهد الإحصائي البلغاري

توقيع مذكرة تفاهم ما بين الإحصاء الفلسطيني والمعهد الإحصائي البلغاري

شرايعة: دعم قطر لـ (أونروا) دليل موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

شرايعة: دعم قطر لـ (أونروا) دليل موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

اليوم: اجتماع موسع لـ (فتح) لتفعيل لجان الحراسة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين

اليوم: اجتماع موسع لـ (فتح) لتفعيل لجان الحراسة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين

مطالبات بإنشاء بنك لزيت الزيتون للتعامل مع أزمة الفائض هذا العام

مطالبات بإنشاء بنك لزيت الزيتون للتعامل مع أزمة الفائض هذا العام

(فتح) تُشارك بالمؤتمر الدولي لمنظمة الأحزاب السياسية الآسيوية في ماليزيا

(فتح) تُشارك بالمؤتمر الدولي لمنظمة الأحزاب السياسية الآسيوية في ماليزيا

عريقات يُطالب الدول العربية بمواقف جدية ضد البرازيل لفتحها مكتباً تجارياً بالقدس

عريقات يُطالب الدول العربية بمواقف جدية ضد البرازيل لفتحها مكتباً تجارياً بالقدس

لجنة متضرري عدوان 2014 بالوسطى توجه رسالة شديدة اللهجة لمدير عمليات (أونروا)

لجنة متضرري عدوان 2014 بالوسطى توجه رسالة شديدة اللهجة لمدير عمليات (أونروا)

منوعات

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: &#34;ما تسوى عندي شيء&#34;

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: "ما تسوى عندي شيء"

عربي

الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

جنبلاط يتحدث عن &#34;هندسة تخريب الثورة اللبنانية&#34;

جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل

قطر تكشف &#34;الطرق الأسرع&#34; لحل الأزمة الخليجية

قطر تكشف "الطرق الأسرع" لحل الأزمة الخليجية