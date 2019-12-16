نقل الأسير أحمد سعادة لمستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير أحمد جابر سعادة، من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) بعد تعرضه لجلطة دماغية.



وقالت الهيئة: إن الأسير سعادة، هو ممثل القسم رقم 1 في سجن (ريمون)، وهذا القسم ركّب بداخله أكثر من 20 جهاز تشويش من قبل الإدارة، ويعاني غالبية الأسرى فيه من أوجاع وآلآم مستمرة في الرأس.











رام الله - دنيا الوطن