رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الداخلية في تصريحٍ لها: إن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلات من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/12).وأشارت الوزارة إلى ضرورة "التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر"، في حين شددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".