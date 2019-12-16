آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الداخلية في تصريحٍ لها: إن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلات من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/12).
وأشارت الوزارة إلى ضرورة "التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر"، في حين شددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".
للتحميل اضغط هنا
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الداخلية في تصريحٍ لها: إن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلات من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/12).
وأشارت الوزارة إلى ضرورة "التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر"، في حين شددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".
للتحميل اضغط هنا
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