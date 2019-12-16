كلمة مهمة للرئيس عباس في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثوري الأربعاء



وقال أمين سر المجلس الثوري للحركة، ماجد الفتياني: إن الرئيس عباس، سيطلع الحركة على آخر المستجدات والتطورات على القضية، خاصة ملف الانتخابات العامة.



وأضاف الفتياني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، المجلس سيناقش تفعيل آليات المقاومة، والتصدي لعصابات المستوطنين والسياسات الأميركية والإسرائيلية، التي يحاول الاحتلال فرضها كوقائع على الأرض، بهدف طمس معالم المشروع الفلسطيني.



وأكد الفتياني، أن المجلس، سيضع الآليات التحضيرية لإجراء الانتخابات، والخروج بخطوات عملية لها علاقة بالمشاركة الشعبية فيها، والتصدي لعنجهية الاحتلال في محافظات الوطن خاصة القدس والخليل.



وقال الفتياني: إن كوادر حركة (فتح) في القدس والخليل، يعيدون الروح للمقاومة الشعبية، والتصدي لعصابات المستوطنين في كل موقع، يحاول الاحتلال فرض سيطرته وهيمنته عليه، مشيراً إلى أن أبناء شعبنا قادرون على عودة الروح للمقاومة؛ لكنس الاحتلال والوقوف سداًَ منيعاً أمام مخططاته.

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس محمود عباس، كلمة مهمة في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة (فتح)، التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتستمر ثلاثة أيام متتالية، حيث ستعقد اللجنة المركزية للحركة، اجتماعاً لها غداً الثلاثاء.