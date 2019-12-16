العسيلي: نتفاوض مع إندونيسيا وعشر دول أخرى في آسيا لتسويق منتجات فلسطينية



وأكد العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بالخصوص من أجل تسهيل إدخال المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، لافتاً في السياق، إلى أنه يجري الحوار حالياً مع إندونيسيا، وعشر دول أخرى في آسيا؛ لتسويق منتجات فلسطين، من تمور وزيت زيتون، ويجري العمل مع روسيا وتركيا لذات الغرض.



وأضاف العسيلي، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أرسل مواعيد محددة لزيارة كل من: السعودية والكويت وقطر وألمانيا ودول أخرى، وتم تحديد الرابع عشر من الشهر المقبل لزيارة عُمان، مشيراً إلى أن الوفود الوزارية، تواصل عملها لفتح علاقات ثنائية مع الدول الأخرى، وفتح أسواقها للمنتجات الفلسطينية.



وفيما يتعلق بالدعم الياباني لإنشاء محطة معالجة مياه عادمة في المنطقة الصناعية بأريحا، أوضح العسيلي، أن تكلفة المشروع

مليون ونصف دولار، وخلال الأسبوعين المقبلين، سيتم إتمام المعالجة التامة لكل مخلفات المصانع الضارة في المنطقة، لافتاً إلى استمرار الاتصالات مع الحكومة اليابانية؛ لاطلاعهم على صورة ما يجري في المنطقة الصناعية بأريحا.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، عن جلسة للحكومة تعقد اليوم؛ لدعم المنتج الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يحظى باهتمام الحكومة، وتضعه على جدول أعمالها، خاصة فيما يتعلق بالتمور وزيت الزيتون.