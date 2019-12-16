توقيع مذكرة تفاهم ما بين الإحصاء الفلسطيني والمعهد الإحصائي البلغاري

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، والسيد سيرجي تسفيتارسكي، رئيس الإحصاء البلغاري، اليوم الاثنين في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، مذكرة للتفاهم والتعاون المشتركة في مجال الإحصاء، بحضور السفير البلغاري، لدى دولة فلسطين السيد جيورجي ميلينوف، ود. امل جادو، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين.



وأعربت، في مستهل الحفل عن خالص تقديرها وشكرها العميق للشعب البلغاري، رئيساً وحكومة وشعباً بصفة عامة، وللإحصاء البلغاري بصفة خاصة، على هذه المبادرة الطيبة، والفاعلة، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين وبلغاريا، مؤكدة حرص المؤسسة الإحصائية الفلسطينية على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع بلغاريا في مجال الإحصاء؛ لترجمة هذه المذكرة على أرض الواقع.



من جانبه، قدم ميلينوف، شكره وتقديره للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها، وعملها المتميز، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين البلغارية والفلسطينية، مؤكداًعلى دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، حتى إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة.



وبدوره، قدم تسفيتارسكي، شكره وتقديره للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها وعملها المتميز، مؤكداً على عمق العلاقات والتعاون بين المؤسستين، وحرصهم على تطويرها بما يخدم النظام الإحصائي الوطني الفلسطيني.



وأعربت جادو، عن شكرها لبلغاريا حكومة وشعبا على دعمهم المستمر لفلسطين في العديد من المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، وعلى اهتمامهم بدعم الإحصاء الفلسطيني، الذي يعتبر مصدراً أساسياً للتخطيط الاستراتيجي المهم على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، آملاً استمرار التعاون بما يساهم في دعم أبناء شعبنا، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.



هذا وقد تم خلال حفل التوقيع، تقديم عدة عروض، تمحورت حول تاريخ ونشأة الإحصاء الفلسطيني، وأهم الإنجازات، وأجندة التنمية المستدامة، وجهود الإحصاء الفلسطيني في هذا المجال، إضافة إلى سبل تنمية القدرات في الجهاز، وكذلك عرض التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد الزراعي الثاني في فلسطين عام 2020، وعدة مواضيع، تتعلق بالنوع الاجتماعي، والسجلات الإدارية والنشر في المؤسسة الإحصائية الفلسطينية.