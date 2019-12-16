شرايعة: دعم قطر لـ (أونروا) دليل موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

اعتبر مدير المكتب التنفيذي للاجئين، ناصر شرايعة، مساهمة قطر بـ 20 مليون دولار لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية، خاصة قضية اللاجئين، وحقهم في وصول الخدمات الأساسية لهم، وتخفيفاً من معاناتهم.



وقال شرايعة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن هذا الدعم القطري، سيذهب للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مشيراً إلى أن (أونروا) مستمرة في عملها، وتقديم الخدمات للاجئين، رغم الهجمة التي تشنها الإدارة الأميركية وإسرائيل عليها.



رام الله - دنيا الوطن