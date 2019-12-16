اليوم: اجتماع موسع لـ (فتح) لتفعيل لجان الحراسة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين



وأكد رمضان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، على اتخاذ استراتيجية جديدة، حماية لأبناء شعبنا على امتداد محافظات الوطن، ولمواجهة عصابات المستوطنين في محيط القرى والبلدات والخرب المستهدفة من قبلها.









رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر إقليم حركة (فتح) في نابلس، جهاد رمضان: إن حركة فتح، ستعقد اجتماعاً موسعاً لها اليوم، في المدينة؛ لمناقشة تفعيل لجان الحراسة؛ لمواجهة الاحتلال، وعصابات المستوطنين في العام المقبل.