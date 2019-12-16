مطالبات بإنشاء بنك لزيت الزيتون للتعامل مع أزمة الفائض هذا العام



وأوضح فياض لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن البنك، سيكون قادراً على استيعاب الفائض حال توفر كميات كبيرة من الزيت، وسيشكل توازناً إذا ما كان هناك شح، ما يعني استقرار الأسعار والحفاظ عليها.



وأشار فياض إلى ارتفاع نسبة الصادرات من الزيت الفلسطيني هذا العام إلى دول الخليج من 3000 طن إلى اكثر من 4000 طن، فيما ارتفعت حصة السوق المحلي إلى أكثر من 16 ألف طن، وإلى الأردن إلى أكثر من 80 ألف تنكة.



وقال فياض: إن هناك تخمة لدى معاصر الزيت، التي توقفت عن شراء الزيت من المزارعين، مضيفاً بأن ما جرى هذا العام نتيجة فائض الإنتاج، مما خلق أزمة لدى كافة القطاعات، خاصة مصانع العبوات، والبنية التحتية الكاملة لهذا القطاع.

رام الله - دنيا الوطنطالب مدير مجلس الزيت والزيتون، فياض فياض، بإنشاء بنك لزيت الزيتون؛ للتعامل مع أزمة الزيت، كما يجري في موسم زيت الزيتون لهذا العام، في ظل الفائض بكميات الإنتاج.