(فتح) تُشارك بالمؤتمر الدولي لمنظمة الأحزاب السياسية الآسيوية في ماليزيا

شاركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بالمؤتمر السياحي الأول لمنظمة الأحزاب السياسية الآسيوية، بعنوان: "تعزيز ودعم التعاون والتبادل السياحي بين دول المنظمة الآسيوية"، الذي يعقد في ولاية ترينجانو في ماليزيا.





وشارك في المؤتمر 29 حزباً سياسياً، يمثلون 20 دولة، ومن ضمنها فلسطين، التي مثلها وفد من مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح، ضم مدير عام العلاقات الدولية في المفوضية هيام مطر، ورولا فتوح، ويزن أبو علي.





وألقت مدير مطر، كلمة الحركة، التي نقلت من خلالها تحيات القيادة والشعب الفلسطيني، للحضور من مختلف الدول الآسيوية.





وسلطت الضوء على الممارسات الإسرائيلية والمعيقات أمام حرية الحركة، وتقييد الأدلاء السياحيين، ومنع الحكومة الفلسطينية من إدارة أكثر من 60% من الموارد السياحية، ومحاولاتها المستمرة في تدمير الموروث الثقافي الفلسطيني، وسرقة الكنوز الأثرية، وغيرها من المحاولات لتدمير السياحة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن