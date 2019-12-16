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عريقات يُطالب الدول العربية بمواقف جدية ضد البرازيل لفتحها مكتباً تجارياً بالقدس

عريقات يُطالب الدول العربية بمواقف جدية ضد البرازيل لفتحها مكتباً تجارياً بالقدس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الدول العربية، باتخاذ مواقف جدية ضد البرازيل؛ لفتحها مكتباً تجارياً لها في القدس المحتلة.

وأوضح عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل يصل إلى 17 ملياراً و390 مليون دولار، لصالح البرازيل، بينما مع إسرائيل نحو 700 مليون دولار، مؤكداً بأن على الدول العربية أن تتعامل بلغة المصالح مع الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس.

من جهة ثانية، جدد عريقات، تأكيده على تمسكنا بالقانون الدولي، لحل القضية الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية، المتعلقة بقضايا الوضع النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث عريقات العالم للضغط على إسرائيل لمنعها من عرقلة الانتخابات في القدس الشرقية، وذلك تنفيذاً للملحق الثاني لاتفاق أوسلو عام 1995، والتي جرت على أساسها الانتخابات عامي 1996، و2006.

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