أبوحسنة: السعودية وعدت بـ 50 مليون دولار لـ (أونروا) ومازلنا نعاني أزمة

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خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن إعادة تفويض عمل الوكالة لمدة ثلاث سنوات، هو تأييد سياسي حاسم من المجتمع الدولي للوكالة، لافتاً إلى أن هناك 167 دولة أيدت القرار، وست دول عارضت القرار، وسبع دول تغيبت.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "المطلوب الآن هو ترجمة هذا التأييد السياسي الكبير والإيمان بعمل الوكالة، إلى دعم مالي حقيقي، تتمكن من خلاله الوكالة من تطبيق هذا التفويض، وحل أزماتها المالية، ومواصلة تقديم الخدمات للاجئين، وتطويرها وتحسين جودتها".



وأوضح أبو حسنة، إنه خلال الأيام الماضية، كانت هناك تحركات من الدول المانحة، سواء الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا أو بلجيكا أو هولندا، والتي كانت جمدت بعض الدفعات، والآن حررتها للوكالة.



وفي السياق، بين أبو حسنة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أكملت دفعاتها، حيث كانت قد وعدت وكالة (أونروا) بمبلغ 50 مليون دولار، والأسبوع الماضي، دفعت مبلغ 25 مليون لتكمل كافة دفعاتها، كذلك دعمت دولة قطر، الوكالة بمبلغ 20 مليوناً و700 ألف دولار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المملكة العربية السعودية، وعدت بدفع مبلغ 50 مليون دولار، وان الوكالة تأمل بأن يصل المبلغ خلال الايام المقبلة، للقيام بالتزاماتها.



وأشار المتحدث باسم وكالة (أونروا)، إلى أنه بالرغم من هذا الدعم، لازالت الوكالة تعاني من عجز بقيمة 167 مليون دولار، مؤكداً أن الوضع، سيكون حرجاً إذا لم تتمكن الوكالة من توفير المبالغ المطلوبة.