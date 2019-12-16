ظافر ملحم: قدمنا مقترحات لتسوية ديون كهرباء القدس مقابل عدم القطع

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خاص دنيا الوطن

أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، ظافر ملحم، أن هيئته قدمت مقترحات إلى الجانب الإسرائيلي؛ لإنهاء أزمة الكهرباء في محافظات الضفة الغربية.



وقال ملحم في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": إن المقترحات هي وجود آليات لتسوية ديون كهرباء القدس، وفي مقابل عدم قطع التيار الكهربائي عن أي محافظة فلسطينية، وعدم المساس بكميات الكهرباء لكل محافظة، موضحاً، أن الرد الإسرائيلي على كل هذه المقترحات، غالبًا سيكون نهاية هذا الأسبوع، إما يوم الأربعاء أو الخميس.



وكانت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، قد دعت جهات الاختصاص الحكومية إلى العمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء من المصدر عن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وسلطة الطاقة، وشركة كهرباء محافظة القدس؛ لجدولة الديون والتسديد.



وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية: إنه لم يعد مقبولا أًن تكون النسبة العظمى من المشتركين في الشركة، هم من الدفع المسبق الذين لا يزودوا بالكهرباء، دون دفع المبلغ مسبقاً، وبالتالي اين هو المنطق، أن يقطع التيار الكهربائي عن هؤلاء، وكذلك الحال بالنسبة للملتزمين بالدفع بالفاتورة، ونحن نعلم حجم الضغوطات التي تمارس على الشركة من قبل الشركة القطرية، وفق تعبيره.



وأضاف هنية، يجب أن تقف وزارة المالية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أمام مسؤولياتها، ولن يكون مقبولاً أن نعتاد الحياة بدون كهرباء، متابعًا: "لن نقبل كممثلين للمستهلكين، أن تصبح لدينا تجارة المولدات، وندفع فاتورة الكهرباء، وندفع فاتورة أخرى لمسؤول المولد، ولا يعقل أن يكون هذا حالنا بعد مضي سنوات على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية".