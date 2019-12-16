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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الموظفين، اليوم الاثنين، الموافق 16 كانون الأول/ديسمبر 2019، عن صرف رواتب موظفي غزة الخميس المُقبل.



وقال نقيب الموظفين، يعقوب الغندور، وفقاً لوكالة (الرأي) الحكومية: إنه سيتم صرف الرواتب لكافة الفئات، يوم الخميس، بنفس الآلية السابقة.