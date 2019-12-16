مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.



وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا، باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، حيث وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين، أثناء الاقتحامات الكبيرة لهم.



وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن المستوطنين، تجولوا في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن (الهيكل) المزعوم.



يشار إلى أن منظمات استيطانية متطرفة، تستعد لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، وحائط البراق في القدس، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بمناسبة ما يسمى عيد (الحانوكاة) المنارة، والذي يمتد من 22 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.