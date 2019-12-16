السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة (169)

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، للمرة 169.



وقال عزيز الطوري، أحد سكان العراقيب: إن "قوات الهدم والخراب، اقتحمت العراقيب، وأقدمت على هدم منازلها للمرة 169، في الوقت الذي تواجد فيه معظم الأهالي في المحكمة للتداول في قضية الملكية على الأرض"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويُصر أهالي العراقيبن على البقاء في قريتهم، وإعادة بناء الخيام والمساكن، والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علماً أنه جرى هدم القرية قبل ذلك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.



وتلاحق سكان القرية، الذين يرفضون المساومة على الأرض، فعدا هدم مساكنهم المتواضعة، وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية، تفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم، بحجة البناء دون تراخيص.