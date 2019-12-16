قوات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية في الخليل وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بأعمال هدم وتجريف في قرية دير رازح قرب دورا جنوب غربي الخليل.



وبدأت آليات الاحتلال، بهدم منشآت زراعية (بركسات) في القرية بحجة البناء دون ترخيص، إضافة لتجريف أراضٍ فلسطينية تطل على الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60، وهدم وردم مغارة (كهف) في القرية.



وفي سياق متصل، هدمت آليات الاحتلال، منشآت فلسطينية قرب بلدة بيت جالا شمال غربي بيت لحم.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، هدمت صباح اليوم، مطعمًا ومنزلًا في منطقة (المخرور) في بيت جالا، بمساعدة تعزيزات عسكرية تابعة للاحتلال، تمركزت على مدخل المنطقة، وباشرت بهدم المنشأتين، اللتين تعود ملكيتهما للمواطن رمزي قيسية.



وقال قيسية: إن قوات الاحتلال، أخطرته قبل أسبوع بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش معاناة وحياة صعبة للغاية برفقة عائلته.



وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن المطعم، تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص.