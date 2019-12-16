أبو مرزوق يُعلّق على ربط المرسوم الرئاسي بموقف إسرائيل من الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، على ما قال إنه ربط الرئيس محمود عباس، إصدار المرسوم الرئاسي، بموقف إسرائيل من إجراء الانتخابات بالقدس.
وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب، يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل".
واستدرك أبو مرزوق: "لكن الغريب في الأمر، أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي، انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس، والذي قد لا يأتي أبداً".
وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب، يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل".
واستدرك أبو مرزوق: "لكن الغريب في الأمر، أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي، انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس، والذي قد لا يأتي أبداً".
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