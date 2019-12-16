تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن الأجواء اليوم، مستقرة ومشمسة خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً مقارنة بيوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تنخفض دون معدلاتها العامة خلال ساعات الليل.



وقال العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "خلال الأيام المقبلة، نتوقع ألا تتغير درجات الحرارة كثيراً، وستبقى حول معدلاتها العامة وأعلى بقليل، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتصبح ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية في الجبال، وتصل إلى 18 لـ 20 درجة مئوية في المناطق الساحلية وفى قطاع غزة".



وأضاف العلامي: "ستكون الأجواء مشمسة، بالرغم الأجواء المشمسة وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في النهار، إلا أن الأجواء خلال الليل، تبقى باردة دون معدلاتها، وفي النهار، تكون أعلى من معدلاتها، وفى الليل تكون أقل من معدلاتها وباردة بشكل لافت".



وأوضح أن درجات الحرارة، تصل ليلاً في المناطق الجبلية ما بين 8 إلى 9 درجة مئوية، وفى المناطق الساحلية والمنخفضة، تصل ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وهذا الاستقرار يسود المنطقة نتيجة كتلة هوائية باردة في المناطق غرب ووسط القارة الأوربية.



ونوه العلامي، إلى أنه يتوقع خلال نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس، أن يكون هناك نشاط لرياح شرقية جافة، تعمل على إثارة الغبار والأتربة، حيث تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي.