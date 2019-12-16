الوزير سالم: مخالفة الشروط الفنية للمحركات يُعرض حياة مستخدمي الطرق للخطر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، قراراً يقضي بموجبه بفحص قدرة محركات المركبات، لدى مراكز الفحص (الديناموميتر)، وذلك ضمن إجراءات الفحص الدورية.



يأتي هذا القرار، بعد ضبط عدد من المركبات التي قام مالكوها بزيادة عدد الأحصنة، ورفع قدرة المحرك أكثر من القدرة التي حددتها الشركات المصنعة، حيث إن رفع قدرة المحركات فوق قدرتها الطبيعية، يعرض مستخدمي الطرق للخطر، ويزيد من نسبة الحوادث المرورية.



كما أصدر تعليماته لسلطة الترخيص، ودوائر النقل والمواصلات، بفرض قيود مشددة على المركبات التي يثبت مخالفتها للشروط الفنية من الشركات المصنعة، حتى تصويب أوضاعها، كما ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.



ومن جانبها، باشرت دوريات السلامة على الطرق، بإنفاذ قرار الوزير، وذلك من خلال تكثيف عملها على كراجات المركبات التي تقوم بهذا العمل.