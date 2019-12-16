الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين بجحر الديك ورفح



وتزامن ذلك مع إطلاق نار مُكثف من آلية عسكرية تتمركز داخل السياج الفاصل، قرب بوابة (المطبق) شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، تجاه الأراضي الزراعية، ومحيط بعض صيادي العصافير؛ ما أجبرهم أيضًا على الانسحاب من المكان.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر2019، أراضي المواطنين شرقي المحافظتين الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، بإطلاق النار، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وأفادت مصادر محلية: ان جنود الاحتلال، أطلقوا عدداً من قنابل الغاز، تجاه صيادي عصافير، قرب السياج الأمني، في محيط بوابة (النسر) شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.