حنا: نتضامن مع أهلنا في شعفاط ونرفض اعتداءات المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قال عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح هذا اليوم؛ لدى استقباله وفداً من بلدة شعفاط، بأننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا معكم، ورفضنا الاعتداءات المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها عصابات (دفع الثمن)، والتي تقوم بكتابة شعارات عنصرية على الجدران، مهددة السكان الآمنين.



وقال: إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شعفاط لاعتداءات المستوطنين، فقد تعرضت في الماضي لاعتداءات مشابهة.



نوجه التحية لأهلنا في شعفاط على وقفتهم وصمودهم ورفضهم لهذه الممارسات، والتي نعتبرها اعتداءات عنصرية من قبل المستوطنين المتطرفين، الذين يبثون سمومهم وكراهيتهم تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.



وتابع: إن اهلنا في شعفاط، مروا وما زالوا يمرون بتجربة قاسية مع المستوطنين، وهم الذين خطفوا وأحرقوا أحد أبناء عائلة أبو خضير، ولا يجوز القبول او السماح بتكرار تلك الجريمة في شعفاط.



وأكد، أن استهداف الأطفال وطلاب المدارس، إنما هي سياسة ممنهجة، وأهل شعفاط يخشون على أبنائهم وطلابهم من المستوطنين، الذين يستهدفون الممتلكات العامة والخاصة، كما أنهم يستهدفون أبناءنا هناك، وعلى الجميع، أن يقفوا في خندق واحد، رفضاً لهذه التصرفات العنصرية اللاإنسانية واللاأخلاقية.



وقال: إن الاعتدءات التي تتعرض لها شعفاط لا تختلف كثيراً عن اعتداءات، تستهدف شعبنا في أكثر من مكان وموقع في هذه الأرض المقدسة، مؤكداً أن هذه التعديات والاستفزازات، يجب أن تجعلنا كفلسطينيين أكثر وعياً ولحمة، وحرصاً على أن ندافع عن أنفسنا وعن أبنائنا، وعن مؤسساتنا، وهنالك ضرورة ملحة لتضامن الأهالي، وتنظيم صفوفهم كعائلات في شعفاط، خاصة، وفي القدس عامة، من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أحيائهم وممتلكاتهم وأرواحهم، وأن ما تتعرض له شعفاط هو عدوان صارخ، يمثل نموذجاً لمجمل الاعتداءات، التي تتعرض لها قدسنا وشعبنا على طول الوطن وعرضه.



وشكر الوفد، المطران على استقباله وتضامنه مع أهالي شعفاط، وانحيازه الدائم إلى جانب شعبنا الفلسطيني، الرازح تحت الاحتلال.