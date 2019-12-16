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الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس المقبل، 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لمزيد من المشاورات في موضوع تشكيل الحكومة.

ووفق حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر (تويتر): فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، تجاوب مع تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل من أجل المزيد من التشاور.

وكان عون أرجأ الأسبوع الماضي الاستشارات النيابية، التي تهدف إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، على أمل التوصل إلى توافق بين القوى السياسية اللبنانية على اسم رئيس الحكومة بعد استقالة الحريري.

واندلعت مساء أمس الأحد صدامات عنيفة بين محتجين وقوات مكافحة الشغب، وسط العاصمة بيروت، مسفرة عن سقوط عدد من الجرحى.

ودارت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن أمام ساحة النجمة ومحيط مقر البرلمان، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، وآليات مجهزة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين. 

وفي غضون ذلك، دعت مجموعات من الحراك الشعبي إلى الإضراب العام غداً، وقطع الطرقات، مؤكدة مع ذلك، وجود بعض المندسين، الذين تعرضوا لقوات الأمن، التي اتهمت من جانبها "مشاغبين" بالاعتداء على المحلات التجارية بوسط بيروت.

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