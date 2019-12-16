قيادي فتحاوي: قد يتم بحث اختيار ممثلي الحركة للانتخابات العامة باجتماعات الثوري

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خاص دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، محمد اللحام: إن دورة المجلس التي ستعقد هذا الشهر، ستناقش العديد من الملفات، من بينها آليات اختيار ممثلي حركة فتح في الانتخابات المقبلة.



وأوضح اللحام لـ"دنيا الوطن"، أنه من الوارد، أن تتم مناقشة آليات العمل في الانتخابات المقبلة، وتشكيل اللجان، مضيفًا: "سيأخذ ملف الانتخابات العامة، حيّزًا كبيرًا من اجتماعات الثوري على مدار خمسة أيام".



وأشار إلى أن العلاقة مع الفصائل، وكذلك الملف السياسي، إضافة إلى الحياة الديمقراطية داخل الحركة وانتخابات الأقاليم التي لا تزال مستمرة، ستكون أيضًا ضمن مناقشات المجلس الثوري.



وعن أسباب عدم صدور المرسوم الرئاسي المُتعلق بالانتخابات، قال اللحام: إنه ليس صحيحًا أن المرسوم تأخر، ولكن محورية قضية القدس، ومشاركة أهلها في الانتخابات أولوية وضرورية، كما أن كافة الفصائل، أبدت موافقة على الانتخابات شريطة، أن تجري بالقدس.



وذكر، أن موضوع القدس، يحتاج إلى تنسيق مع الاحتلال، الذي يسيطر على تلك المنطقة، ومؤخرًا تم الطلب رسميًا من الجهات الإسرائيلية بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، مستدركًا: "حال تم تفكيك ملف مشاركة القدس، بالتأكيد لن يتردد الرئيس في إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات".