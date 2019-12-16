مجلي: يدعو لفرض الانتخابات وصناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الدكتور عدنان مجلي، رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، إلى فرض الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال وضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى، وفي كنيسة القيامة، وباقي كنائس ومساجد المدينة وضواحيها.



وقال مجلي في تصريح صحفي: "إن انتظار موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس، يعني وضع مفاتيح الانتخابات بيد الاحتلال.



كما طالب، بوضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى، وفي كنيسة القيامة، وفرض الانتخابات في القدس على الاحتلال، وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي، مضيفاً: أن إسرائيل التي تحارب أي وجود فلسطيني في القدس، لن توافق على إجراء انتخابات فلسطينية فيها، لذلك علينا فرضها فرضاً".



وتابع: "انتظار القبول الإسرائيلي، بإجراء انتخابات في القدس، يعني عدم إجرائها؛ لذلك علينا عدم الانتظار والمبادرة إلى فرضها فرضاً".



وجدد التأكيد على أن الرئيس محمود عباس، ينوي إجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات، لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك، مستخدماً الموقف الإسرائيلي كذريعة.