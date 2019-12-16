جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر (تويتر): إنه "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، يتم استقدام عناصر مشاغبة؛ لتبرير الضرب المبرح، وتخريب وسط بيروت"، مشيراً إلى أنه "في ظل هندسة سياسية مضحكة، تتكرر الحاجة إلى حكومة من التكنوقراط، أشبه برواد الفضاء"، وفق تعبيره.



وتابع: "في ظل هندسة جهنمية، سيتم تهريب المتعامل مع إسرائيل، عامر الفاخوري، بعد إسقاط الهوية اللبنانية، وإصدار عفو عنه، البلد يتهاوى".



يأتي كلام جنبلاط، في وقت ينتظر لبنان اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة، المؤجلة من الأسبوع الماضي، والتي من المفترض، أن تفضي إلى تسمية، رئيس جديد لحكومة لبنان.

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عن اعتقاده بأن هناك عناصر، تُستقدم من خارج الثورة، بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت، داعياً إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.