عربي

جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"

جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"
وليد جنبلاط
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عن اعتقاده بأن هناك عناصر، تُستقدم من خارج الثورة، بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت، داعياً إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر (تويتر): إنه "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، يتم استقدام عناصر مشاغبة؛ لتبرير الضرب المبرح، وتخريب وسط بيروت"، مشيراً إلى أنه "في ظل هندسة سياسية مضحكة، تتكرر الحاجة إلى حكومة من التكنوقراط، أشبه برواد الفضاء"، وفق تعبيره.

وتابع: "في ظل هندسة جهنمية، سيتم تهريب المتعامل مع إسرائيل، عامر الفاخوري، بعد إسقاط الهوية اللبنانية، وإصدار عفو عنه، البلد يتهاوى".

يأتي كلام جنبلاط، في وقت ينتظر لبنان اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة، المؤجلة من الأسبوع الماضي، والتي من المفترض، أن تفضي إلى تسمية، رئيس جديد لحكومة لبنان.

أخبار ذات صلة

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل

قطر تكشف &#34;الطرق الأسرع&#34; لحل الأزمة الخليجية

قطر تكشف "الطرق الأسرع" لحل الأزمة الخليجية

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

إسرائيل: قيمة أملاك اليهود المتبقية بالدول العربية تبلغ 150 مليار دولار

إسرائيل: قيمة أملاك اليهود المتبقية بالدول العربية تبلغ 150 مليار دولار

بشرى سارة من تركيا للمواطنين الليبيين

بشرى سارة من تركيا للمواطنين الليبيين

شاهد: لحظة طرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق من الجامعة الأمريكية

شاهد: لحظة طرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق من الجامعة الأمريكية

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

حنا: نتضامن مع أهلنا في شعفاط ونرفض اعتداءات المستوطنين

حنا: نتضامن مع أهلنا في شعفاط ونرفض اعتداءات المستوطنين

مجلي: يدعو لفرض الانتخابات وصناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة

مجلي: يدعو لفرض الانتخابات وصناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة

الهباش يدعو الشعوب الإسلامية لشد الرحال إلى القدس أفواجاً

الهباش يدعو الشعوب الإسلامية لشد الرحال إلى القدس أفواجاً

الجيش الإسرائيلي يُجري اليوم تدريبات عسكرية بالقدس

الجيش الإسرائيلي يُجري اليوم تدريبات عسكرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 22 مواطناً على الأقل من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 مواطناً على الأقل من الضفة

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين تُشارك في منتدى المدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي باسطنبول

فلسطين تُشارك في منتدى المدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي باسطنبول

منوعات

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: &#34;ما تسوى عندي شيء&#34;

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: "ما تسوى عندي شيء"

رحيل &#34;أيقونة&#34; السينما الفرنسية الجديدة

رحيل "أيقونة" السينما الفرنسية الجديدة

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على &#34;إنستجرام&#34;

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على "إنستجرام"

عربي

جنبلاط يتحدث عن &#34;هندسة تخريب الثورة اللبنانية&#34;

جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت