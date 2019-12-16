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استطلاع: كتلة (الوسط- اليسار) تقترب من 61 عضواً بالكنيست

استطلاع: كتلة (الوسط- اليسار) تقترب من 61 عضواً بالكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (مكان) الإسرائيلية: إنه قبل أحد عشر يوماً من الانتخابات التمهيدية لرئاسة (الليكود)، يحافظ حزب (أزرق أبيض) على تفوقه في الاستطلاعات. 

وحسب استطلاع للرأي نشرته القناة، فإن حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 35 مقعدًا مقابل 31 لليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الاستطلاع معهد كانتر، وشارك فيه 559 إسرائيلياً.

وتحصل القائمة المشتركة على 13 مقعدًا، وشاس 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7 مقاعد، واليمين الجديد 6 مقاعد، وجسر – العمل 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد، بينما لا يتجاوز تحالف أحزاب اليمين (البيت اليهودي والتحالف القومي وقوة يهودية) نسبة الحسم.

في هذه الحالة، تتراجع كتلة اليمين والحريديم إلى 53 مقعدًا، بينما تتعزز كتلة اليسار- الوسط- العرب، وتحصل على 59 مقعدًا، كما أنه في حال رئاسة جدعون ساعر لحزب الليكود، يحصل الحزب على 27 مقعدًا، كما تنخفض قوة (أزرق أبيض) إلى 34 مقعدًا. 

وتنخفض قوة إسرائيل بيتنا إلى 7 مقاعد، وفي هذه الحالة يجتاز تحالف الأحزاب اليمينية نسبة الحسم، ويحصل على 4 مقاعد، وتتعزز كتلة اليمين، فتحصل على 56 مقعداً، بينما تنخفض قوة اليسار- الوسط- العرب إلى 57 مقعدًا.

بالنسبة لكتلة اليمين، قال 52٪ من المستجيبين، إنهم يعارضون حل الكتلة، مقابل 16٪ أيدوا حلها، فيما يتعلق بما إذا كان يجب على بيني غانتس تشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة، أجاب ما لا يقل عن 54 ٪ بنعم، مما يعني أنه من الأفضل تشكيل حكومة وعدم الذهاب إلى الانتخابات، بينما قال 28٪ إنه سيكون من الأفضل الذهاب إلى الانتخابات مرة أخرى.

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