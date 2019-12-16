مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل





من ناحيته، قال المالكي: إن ما نشر حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى المغرب ولقاء الملك محمد السادس، لا يتعدى كونه شائعات إعلامية، وأنه حسب ما يعرف، فإنه ما من جديد في هذا الأمر.





وقالت الصحيفة: "مع ذلك فقد قال الاثنان: إن الإسرائيليين مدعوون لمواصلة زياراتهم للمغرب، حيث يتم استقبالهم بترحاب".

رام الله - دنيا الوطنقال حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وعبد الصمد قيوح، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين في المغرب، لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، خلال زيارتهما إلى باريس، إنهما لا يستطيعان تأكيد أي نية للحكومة المغربية لتطوير العلاقات مع إسرائيل.وقال قيوح، وفق الصحيفة: إن "الموقف الرسمي لمملكة المغرب بقي على حاله، ولا يمكن الخوض بصورة علانية في العلاقات مع إسرائيل".