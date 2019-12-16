ليفني تُخطط للعودة للساحة السياسية وتُغازل حزب (أزرق أبيض)

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه بعد خدمتها كعضو في الكنيست، نيابة عن (الليكود) ثم (كاديما) و(المعسكر الصهيوني)، وإنشاء حزب الحركة، تغازل الوزيرة السابقة تسيبي ليفني حالياً، حزباً لم تنشط فيه من قبل وهو (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس.



وأوضحت الصحيفة، أن ليفني تدرس إمكانية ترشيح نفسها ضمن قائمة (أزرق أبيض)، وفي الأيام الأخيرة، أرسلت مقربين منها لفحص هذه الإمكانية.



وقال مقربون من ليفني، حسب الصحيفة، إنها جاهزة وتريد العودة إلى الحياة السياسية بكامل قوتها، وفي أعقاب الحملة الانتخابية الثالثة، تعتبر (أزرق أبيض) حزباً يمكن الاندماج فيه.



رام الله - دنيا الوطن