مصرع عشرة أشخاص حرقاً في بنغلاديش





وذكر مسؤولون في هيئة الإطفاء والدفاع المدني، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أن رجال الإطفاء، انتشلوا الجثث من داخل المصنع المتضرر، بعد إخماد النيران التي اندلعت مساء.





وما تزال هناك أربع وحدات من رجال الإطفاء في الموقع، ولكن سبب الحادث لا يزال مجهولًا، حيث إن هذا هو ثاني حريق من نوعه في نفس الأسبوع، بعد حريق آخر في مصنع للبلاستيك بمنطقة "كيرانيغانج"، جنوب العاصمة، دكا، الأربعاء، خلّف 19 قتيلًا.

رام الله - دنيا الوطنلقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في بنغلادش، مساء أمس الأحد، إثر حريق فى مصنع للمراوح بالقرب من العاصمة البنغالية، دكا.