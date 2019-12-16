زلزال يضرب الفلبين يُودي بحياة ثلاثة أشخاص

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي، الذي ضرب جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين إلى ثلاثة، في الوقت الذي استخدم فيه رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة، وأيديهم العارية، بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للانهيار.



وأدى زلزال الأحد الى تصدع مبان وتهدم العديد منها، واصابة العشرات، لكن المدن الكبيرة، لم تتأثر إلى حد ما في مينداناو التي لا تزال تتعافى من سلسلة زلازل قوية ضربتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وكالة (الأناضول) التركية.



وانتشل رجال الإنقاذ، جثتي ضحيتين من مبنى انهار في سوق بلدة بادادا، في حين استمر البحث عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض، كما قُتل طفل صغير في بلدة مجاورة، جراء انهيار منزل عائلته.



وقال مسؤول الإطفاء فرد تراجيراس للصحفيين: "لم نتمكن بعد من تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين"، في إشارة إلى المبنى الذي انهار في السوق.



والمبنى المنهار، يقع بالقرب من مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 6,8 درجات على بعد 90 كلم من مدينة دافاو، وفي نفس المنطقة التي تعرضت لثلاث هزات فوق 6 درجات خلال تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصاً.



وتشهد الفلبين باستمرار، زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزالياً، التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا، وحوض المحيط الهادئ.