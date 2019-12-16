مقتل ثلاثة عناصر شرطة باشتباك مسلح في أفغانستان

لقي ثلاثة من الشرطة الأفغانية، مصرعهم، إثر اشتباكات مع مسلحين عند حاجز بولاية هيرات، شمال غربي أفغانستان، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية.





وحسب قائد شرطة هيرات، أمين الله أمارحيل، فإن مهاجمين اثنين قتلا أيضًا في الاشتباك، الذي وقع نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.



وأشار أمارحيل، إلى أن الاشتباك وقع بعد استهداف مجموعة من المسلحين حاجزًا في الحي العاشر من مدينة هيرات، عاصمة الولاية التي تحمل ذات الاسم، دون تفاصيل إضافية.



وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب بسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

رام الله - دنيا الوطن