دولي

مقتل ثلاثة عناصر شرطة باشتباك مسلح في أفغانستان

مقتل ثلاثة عناصر شرطة باشتباك مسلح في أفغانستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة من الشرطة الأفغانية، مصرعهم، إثر اشتباكات مع مسلحين عند حاجز بولاية هيرات، شمال غربي أفغانستان، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية.

وحسب قائد شرطة هيرات، أمين الله أمارحيل، فإن مهاجمين اثنين قتلا أيضًا في الاشتباك، الذي وقع نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار أمارحيل، إلى أن الاشتباك وقع بعد استهداف مجموعة من المسلحين حاجزًا في الحي العاشر من مدينة هيرات، عاصمة الولاية التي تحمل ذات الاسم، دون تفاصيل إضافية.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب بسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

أخبار ذات صلة

مصرع عشرة أشخاص حرقاً في بنغلاديش

مصرع عشرة أشخاص حرقاً في بنغلاديش

زلزال يضرب الفلبين يُودي بحياة ثلاثة أشخاص

زلزال يضرب الفلبين يُودي بحياة ثلاثة أشخاص

البنتاغون الأمريكي يَرُد على تهديدات أردوغان

البنتاغون الأمريكي يَرُد على تهديدات أردوغان

أمريكا تُخطط لإجراء اختبارات جديدة لـ &#34;صواريخ محظورة&#34;

أمريكا تُخطط لإجراء اختبارات جديدة لـ "صواريخ محظورة"

جنرال إسرائيلي: أساليب القتال ضد الأنفاق لم تعد ناجعة

جنرال إسرائيلي: أساليب القتال ضد الأنفاق لم تعد ناجعة

أردوغان يُهدد الولايات المتحدة بـ &#34;الإبادة الجماعية&#34; للهنود الحمر

أردوغان يُهدد الولايات المتحدة بـ "الإبادة الجماعية" للهنود الحمر

مقتل 22 شخصا في مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية

مقتل 22 شخصا في مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية

مقتل ستة في تظاهرات في الهند ضد قانون حول الجنسية

مقتل ستة في تظاهرات في الهند ضد قانون حول الجنسية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يُجري اليوم تدريبات عسكرية بالقدس

الجيش الإسرائيلي يُجري اليوم تدريبات عسكرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 22 مواطنا على الأقل من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 مواطنا على الأقل من الضفة

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين تُشارك في منتدى المدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي باسطنبول

فلسطين تُشارك في منتدى المدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي باسطنبول

النقابات الصحية تُمهلُ وزيرة الصحة شهراً لتحقيق مطالبها

النقابات الصحية تُمهلُ وزيرة الصحة شهراً لتحقيق مطالبها

العسيلي وسفير اليابان يبحثان انشاء محطة معالجة المياه الصناعية بأريحا

العسيلي وسفير اليابان يبحثان انشاء محطة معالجة المياه الصناعية بأريحا

وزيرا الحكم المحلي والاقتصاد الوطني يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والاقتصاد الوطني يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

منوعات

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: &#34;ما تسوى عندي شيء&#34;

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: "ما تسوى عندي شيء"

رحيل &#34;أيقونة&#34; السينما الفرنسية الجديدة

رحيل "أيقونة" السينما الفرنسية الجديدة

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

كاردي بي تهدي زوجها نصف مليون دولار في الثلاجة بمناسبة عيد ميلاده

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

مريم حسين تثير الجدل بما فعلته.. هل ستعود إلى طليقها؟

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على &#34;إنستجرام&#34;

ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على "إنستجرام"

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: &#34;فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري&#34;

محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهد ردّة فعلها العنيفة

عربي

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

شاهد: صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

كيف علّق السيسي على ما يجري في لبنان؟

كيف علّق السيسي على ما يجري في لبنان؟