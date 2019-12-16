الجيش الإسرائيلي يُجري اليوم تدريبات عسكرية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

يُجري الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، تدريبات عسكرية واسعة في محيط مدينة القدس، تستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.



وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، الذي أورد الخبر، سيسمع السكان أصوات انفجارات، وسيشعرون بحركة نشطة للمركبات العسكرية، خلال ساعات التدريب.



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقاً، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة للعام 2019.