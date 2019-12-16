البنتاغون الأمريكي يَرُد على تهديدات أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية، تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وجاء ذلك على خلفية تصريحات، أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، تتعلق بإغلاق قاعدتي (إنجرليك وكوراجيك) العسكريتين.



وقال ممثل البنتاغون، وفق وكالة (سبوتنيك): "نحن ننظر لوجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل والمساعدة في الدفاع عن حليفتنا في حلف (الناتو)، والشريك الاستراتيجي تركيا".



وأضاف: "الوزارة تبذل جهودًا للحفاظ على هذه العلاقات مع تشجيع تركيا على اتباع سياسة بناءة بدرجة أكبر بشأن منظومات "إس-400" الروسية، وسوريا، والجوانب الأخرى التي توجد فيها خلافات".



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، أن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك العسكريتين، رداً على تهديدات الولايات المتحدة، فرض عقوبات وقرار لمجلس الشيوخ الأمريكي، يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن قبل مئة عام.



وهدّدت تركيا مراراً بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوّح باتّخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي، بين أنقرة وواشنطن.



ويستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة (إنجرليك) الواقعة في جنوب تركيا، في إطار مكافحة تنظيم الدولة في سوريا، بينما تضم قاعدة (كوراجيك) الواقعة في جنوب شرق البلاد، محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي.