المغرب يُحبط مخططاً لتنفيذ هجوم

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت السلطات المغربية في مدينة مكناس، متطرفاً موالياً لتنظيم الدولة، كان "بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية".



وأكدت التحريات الأمنية "ضلوع المشتبه به في ترويج لفكر تنظيم الدولة، بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".



وأوضح بيان أمني، أن الموقوف "كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية، بهدف إحداث خسائر جسيمة".



وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، ومخطوطات، تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات".