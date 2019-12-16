شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، الاثنين، تنويهاً للمواطنين، بشأن وجود فعالية جماهيرية في مدينة رفح مساء اليوم.



وقالت الإدارة، وفق وكالة (الرأي): "الجمهور الكريم نعلمكم بوجود فعالية جماهيرية وطنية، اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء في محافظة رفح، أمام صيدلية جابر، شارع عمر بن الخطاب، المؤدي لدوار العودة، حيث بدأ إغلاق الطريق صباح اليوم من ميدان الشهداء (النجمة) حتى ميدان العودة بكلا الاتجاهين".



وأضافت: "سيستمر الإغلاق حتى إنتهاء الفعالية لضمان عدم وجود أي إزدحامات وحوادث مرورية، ونأمل من المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة، واستخدام طرق بديلة؛ حفاظاً على سلاسة حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية".

رام الله - دنيا الوطن