بشرى سارة من تركيا للمواطنين الليبيين

وقالت (روسيا اليوم): إن القرار التركي، يخص حملة جوازات السفر العادية، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، هذا القرار، الذي ينص على "إعفاء الفئتين العمريتين المذكورتين من التأشيرة في الزيارة لغرض السياحة، بحيث يمكنهم الإقامة 90 يوماً كحد أقصى في تركيا كل ستة أشهر".





رام الله - دنيا الوطنقررت تركيا إعفاء المواطنين الليبيين، الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، وأولئك الذين تقل عن 16 عاماً، من تأشيرات الدخول إلى أراضيها بغرض السياحة.