قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين، حيث اعتقلت فجر اليوم الاثنين 17 فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتية: حسام أحمد البدوي، ومنجد أحمد البدوي، ومعن نايف البدوي، بعد اقتحام منازلهم في مخيم العروب شمال الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن رائد سالم العطاونة، وقسم هيثم عصافرة، وأسيد صبري الزهور، بعد اقتحام منازلهم في قرية بيت كاحل غرب الخليل، فيما اعتقالت مروان هديب من إذنا غرب الخليل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في طولكرم وضواحيها، واعتقلت كلاً من: محمد عبد السلام الجندب، والشيخ رمزي نعالوة، ويوسف مهنا، ومعتصم تيسير عليان، وصلاح دحيلية، وأحمد إكبارية، وعبد الله ناصر.



وداهمت قوات الاحتلال، مدينة البيرة، واعتقلت محمد المحسيري بعد اقتحام منزله، فيما اعتقلت الأسير المحرر عمر عبد اللطيف اشتية، من بلدة تل غرب نابلس، وحسام ماهر منصور، من منطقة تلفيت جنوب نابلس.