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شاهد: لحظة طرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق من الجامعة الأمريكية

شاهد: لحظة طرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق من الجامعة الأمريكية
فؤاد السنيورة
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة طرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، من قاعة الاحتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت.

واحتج الحاضرون على حضور السنيورة إلى الحفل أمس الأحد، حيث طالبوا بخروجه، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة، أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة"، وعلى الأثر، غادر السنيورة القاعة.

 


 


 

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