هل تدرس الفصائل الفلسطينية تنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط؟

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إنه مع الاقتراب من الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة، فإن هناك بحثاً جدياً لدى الهيئة العليا لكيفية الارتقاء بدور المسيرات.



وأضاف أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، الاثنين: "هناك بحث جدي لدى الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لكيفية الارتقاء بدور مسيرات العودة، وبأشكال الفعل وأدواته، بعيدة كل البعد عن أي استخدامات تدفع للانزلاق بمسيرات العودة لاتجاهات، تبرز أن هذه الأدوات والاتجاهات لها أثمان سياسية".



وتابع أبو ظريفة: "نحتاج إلى عملية تقييم، وبالتالي من المبكر أن نقول أن هناك توافقاً أو اتفاقاً على عقد مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية"، مشدداً على أن ذلك مرهون بالنقاشات في هذا الموضوع، بما يتفق عليه الإجماع الوطني على شكل مسيرات العودة".



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عربية: إن هناك توجهاً لدي فصائل العمل الوطني الفلسطيني المشرفة على مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، نحو تقليص واقتصار تنظيم المسيرات في المناسبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، موضحةً أنه يجري النقاش حول تنظيم المسيرات في المناسبات الوطنية، أو مرة كل شهر أو شهرين".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال