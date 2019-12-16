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شؤون فلسطينية

ما مخاطر المدفئة التي تعمل على الفحم؟

ما مخاطر المدفئة التي تعمل على الفحم؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
جاء فصل الشتاء، وكثر استخدام المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، لوسائل التدفئة المختلفة، منها الكهربائية، ومنها على الفحم، وأخرى على الحطب.

ولكن الكثير من المواطنين، لا يعلمون أن سلبيات هذه الوسائل والأدوات أكثر من إيجابياتها، فيمكن أن تؤدي إلى الأمراض، وخاصة إذا تم إشعالها في المنازل أو الأماكن المغلقة.

أكد الدكتور شادي عوض، المختص في الأمراض الصدرية، لـ"دنيا الوطن"، أن استخدام مثل هذه الوسائل في الغرف أو الأماكن المغلقة إلى حالة اختناق لكل المتواجدين في داخل المكان، حيث إن الأكسجين، يَنفد ويحل محله ثاني أكسيد الكربون.

وقال عوض: "هناك من يعاني من أزمات صدرية، تجدهم جالسين بجوار الفحم المشتعل للتدفئة، وهذا يعود عليهم بالسلب، حيث إن النار تؤثر على الشعب الهوائية".

وشدد على ضرورة تجنب الأطفال للتدفئة عن طريق النار أو الفحم أو الخشب المشتعل، لأن الدخان يؤثر على الشعب الهوائية لدى الطفل، وقد تؤدي إلى أزمات لديه من الاختناق وضيق النفس والسعال.

وأشار المختص في الأمراض الصدرية إلى أن هناك مسنين عادة ما يجلسون كذلك بجوار الفحم والأخشاب المشتعلة، للتدفئة، ولفترات طويلة، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، وهذا يولد عندهم أمراضاً رئوية، والتي تشمل على السعال الشديد وضيق النفس واللهثة، ولا يستطيع النوم.

من جانبه، أكد العقيد رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أنه في كل عام تحدث إشكاليات نتيجة التدفئة على الفحم والأخشاب في الأماكن المغلقة والمنازل.

وقال: "نوصي جمهورنا الكريم، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم وضع وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة، وإنما يجب أن تكون جيدة التهوية، وأن يكون مجرى الهواء يمر في هذا المكان ذهاباً وإيابا،ً حتى لا ينعدم الأكسجين من المكان، ويحدث هناك اختناق".

وأضاف الدهشان: "من خلال تجربتنا، وجدنا أن هذه الأمور خفت نوعاً ما، وأصبح لدى المواطنين توعية بهذا الخصوص، وبالتالي هذا الموضوع خطير جداً".

وتابع بقوله: "يجب عدم وضع وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة، وخاصة في فترات النوم، حيث إن انعدام الأكسجن في المنطقة يعني موت كل شيء في المكان".

وفيما يتعلق بالمدفئة الكهربائية، يجب عدم وضعها في المقبس الكهربائي أثناء النوم، حيث إن شركة الكهرباء، تقطع وتوصل التيار وقتما تشاء، حيث إن ترك المدفئة في المقبس أثناء فترة قطع الكهرباء، وعندما يأتي التيار، يحدث هناك إشكالية.

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