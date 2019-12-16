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شؤون فلسطينية

بعد 84 يوماً.. الأسير أحمد زهران يُعلّق إضرابه عن الطعام

بعد 84 يوماً.. الأسير أحمد زهران يُعلّق إضرابه عن الطعام
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علق الأسير الفلسطيني، أحمد زهران (42 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 84 يوماً، رفض فيها تجديد اعتقاله الإداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر، لـ "دنيا الوطن": "أبلغنا الليلة الماضية من الصليب الأحمر الدولي، أن الأسير أحمد زهران، عَلّق إضرابه عن الطعام، وننتظر اليوم معرفة تفاصيل ذلك".

يذكر، أن الهيئة قالت في وقت سابق: إن الأسير زهران، يعاني من وضع صحي خطير، ويقبع في مستشفى (كابلان) مكبلاً بالسّرير، وفقد من وزنه أكثر من (30 كغم).

وأوضحت هيئة الأسرى، أن سلطات الاحتلال، لم تقترح حلولاً جدّية على الأسير زهران لإنهاء قضيته، علما أنها كانت قد نقلته إلى المستشفى، بعد تعرّضه لتدهور خطير على وضعه الصّحي، وتوقفه عن تناول الماء، وسقوطه أرضاً، بسبب ضعف حالته قبل عدّة أيام.

وأشارت إلى أن الأسير زهران، كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد نكث الاحتلال بوعده، بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة 39 يوماً، وانتهى في تموز/ يوليو الماضي.

وزهران أب لأربعة أبناء من بلدة دير أبو مشعل برام الله، وقضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال.

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