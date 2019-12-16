بعد 84 يوماً.. الأسير أحمد زهران يُعلّق إضرابه عن الطعام

يذكر، أن الهيئة قالت في وقت سابق: إن الأسير زهران، يعاني من وضع صحي خطير، و

يقبع في مستشفى (كابلان) مكبلاً بالسّرير، وفقد من وزنه أكثر من (30 كغم).

وأوضحت هيئة الأسرى، أن سلطات الاحتلال، لم تقترح حلولاً جدّية على الأسير زهران لإنهاء قضيته، علما أنها كانت قد نقلته إلى المستشفى، بعد تعرّضه لتدهور خطير على وضعه الصّحي، وتوقفه عن تناول الماء، وسقوطه أرضاً، بسبب ضعف حالته قبل عدّة أيام.

وأشارت إلى أن الأسير زهران، كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد نكث الاحتلال بوعده، بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة 39 يوماً، وانتهى في تموز/ يوليو الماضي.

وزهران أب لأربعة أبناء من بلدة دير أبو مشعل برام الله، وقضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال.