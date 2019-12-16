دولي

أردوغان يهدد الولايات المتحدة بـ "إبادة الجماعية" للهنود الحمر

أردوغان يهدد الولايات المتحدة بـ "إبادة الجماعية" للهنود الحمر
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن البرلمان التركي قد يتخذ قراراً بشأن الإبادة الجماعية للهنود أثناء الاستعمار الأمريكي، ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة (إيه خبر) التركية،: "لقد كشفنا عن أكثر من مليون وثيقة بشأن أحداث 1915، تعالوا وادرسوها، نحن نتحدث وبيدنا وثائق".

وأكد "أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وأن البرلمان التركي سيرد على الإجراءات الأمريكية ".

وأضاف: "هل من الممكن عدم الحديث عن الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟، التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة".

وتابع أردوغان: "المسألة تتلخص، أنه في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل"، مضيفاً: "سنجتمع مع مؤسساتنا المعنية ونغلق قاعدتي إنجرليك (بولاية أضنة) وكوراجيك (بولاية ملاطية) إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب".

وأكد أردوغان أن قرار إغلاق القاعدتين بيد تركيا صاحبة السيادة، محذراً الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات بحق تركيا لا يمكن إصلاحها، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

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