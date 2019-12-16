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طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/12/17: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/12/18: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/12/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من  تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-8 14-8 15-9 بيت لحم 14-8 14-8 15-9
رام الله والبيرة 13-7 13-7 14-8 طولكرم 20-11 20-11 21-11
نابلس 16-9 16-9 17-10 قلقيلية 20-11 20-11 21-11
جنين 19-10 19-10 20-11 سلفيت 14-8 14-8 15-9
طوباس 19-10 19-10 20-11 روابي 16-9 16-9 17-10
الخليل 13-7 13-7 14-8 غزه 19-12 19-12 20-12
أريحا 22-13 22-13 23-14 خانيونس 19-12 19-12 20-12
الأغوار الشمالية 20-11 20-11 21-12 رفح 20-11 20-11 21-11

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