دولي

مقتل 22 شخصا في مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية

مقتل 22 شخصا في مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قتل 22 شخصا في مذبحة نفذها مسلحون في إحدى قرى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

من جهتها، كشفت ناشطة مجتمع مدني في المنطقة، للوكالة الفرنسية، أن من بين القتلى 13 امرأة، مشيرة إلى أن جميع الضحايا مزارعون محليون. وأضافت أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول حكومي في منطقة بيني (بمقاطعة كيفو الشمالية)، أن جثث 22 شخصا قتلوا بسلاح أبيض، تم العثور عليها في قرية نتومبي، بعد استهدافها من قبل مسلحي "القوى الديمقراطية المتحالفة"، ليلة الأحد.

والسبت، قتل 6 مدنيين في هجوم استهدف مدينة بيني التي اتخذها الجيش الحكومي مقرا له في عملياته الموجهة ضد الجماعات المسلحة، ومن بينها "القوى الديمقراطية المتحالفة".

ونشأت "القوى الديمقراطية المتحالفة" منتصف تسعينيات القرن الماضي، كمنظمة تضم متمردين من مسلمي أوغندا، اتخذوا من شرق الكونغو الديمقراطية قاعدة لهم لشن هجمات ضد الحكومة الأوغندية، التي صنفت هذه المنظمة إرهابية.

وفي الوقت الحالي، لا تحارب الجماعة السلطات الأوغندية، لكنها تجذرت بين سكان الكونغو الديمقراطية. وتتهمها سلطات هذا البلد بقتل مئات المدنيين في منطقة بيني منذ العام 2014.

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