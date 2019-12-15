العسيلي وسفير اليابان يبحثان انشاء محطة معالجة المياه الصناعية بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفير اليابان لدى دولة فلسطين السيد ماسايوكي ماغوشي، اليوم الأحد، انشاء محطة معالجة مياه عادمة صناعية في مدينة

اريحا الصناعية الزراعية بكلفة مليون ونصف دولار بتمويل ياباني.



وبين الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث اهمية هذا المشروع في الحفاظ على مخرجات الصرف الصناعي لتكون

مطابقة لمواصفات الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية في محافظة اريحا والاغوار .



وبين علي شعث ان يجري حاليا اعداد الدراسة الاولية لهذا المشروع عبر مؤسسات الامم المتحدة باشراف هيئة المدن والمناطق الصناعية على تنفيذه.



في وقت اخر ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص خلال ورشة عمل تحديث استراتيجيتها القطاعية ضمن مساعي الحكومة لتوفير خدمات افضل للمواطنين

وتعزيز الصلة بين اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.



وبين عزمي عبد الرحمن مدير دائرة السياسات والإحصاء ابرز الاهداف الاستراتجية المتثلمة في بناء مقومات الاقتصاد الفلسطينيي المرتكزة على التنمية بالعناقيد وتوفير فرص ملائمة

وبيئة استثمارية وتعزيز الصناعة بما يمكن من الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي ويحقق الاستقلال الاقتصادي.