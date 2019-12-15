شؤون فلسطينية

وزيرا الحكم المحلي والاقتصاد الوطني يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والاقتصاد الوطني يبحثان عدداً من القضايا المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عدداً من القضايا المشتركة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأحد، بحضور طواقم من الوزارتين.

وتطرق اللقاء لعدد من القضايا التي تهدف بالأساس لتشجيع الاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين في العديد من المجالات الحيوية، وتطوير آليات المتابعة وأخذ التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية، وغيرها.

بدوره، أكد الصالح أن الوزارة ماضية في دعم المشاريع التنموية الاقتصادية المحلية وتشجيع الهيئات المحلية على تنفيذ مثل تلك المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز الإيرادات المالية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.

بدوره، أكد العسيلي استعداد وزارته الكامل للتعاون وتواصل التنسيق المشترك مع الحكم المحلي من أجل متابعة كافة القضايا المشتركة، والعمل على تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للمتابعة ودراسة كافة القضايا واتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.

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