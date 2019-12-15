شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني في رام الله

الضابطة الجمركية تضبط معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تمكّن جهاز الضابطة الجمركية في مدينة رام الله تمكن مساء اليوم الأحد، بمساندة من جهاز الاستخبارات العسكرية من ضبط معملاً لتصنيع وتعبئة المعسل غير القانوني والمغشوش.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأنّ عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة للجهاز أفادت بوجود معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني داخل شقة سكنية في مدينة رام الله، إذ تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، والتوجه إلى المكان بمساندة من جهاز الاستخبارات، وضبط المعمل.

وأضاف البيان، بأنه تم ضبط داخل المعمل 50 كيلو معسل وتمباك، و24 لتر اصنص، ومعدات التصنيع والتغليف، وملصقات تزوير. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

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